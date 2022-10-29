У Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "Калібрів", - військовий журналіст Цаплієнко

Відповідне відео він опублікував у телеграмі.

За словами журналіста, ці кадри підтверджують, що внаслідок нічних вибухів у Севастополі пошкоджено щонайменше три російські кораблі-носії "калібрів". Серед них є фрегат під назвою "Адмірал Макаров".

Також Цаплієнко повідомив, що існує велика імовірність того, що кілька кораблів затонули.

Крім того, жодні силовики не підтверджують причетність українських спецслужб до вибуху. Утім Цаплієнко зазначив, що вранці 29 жовтня за дивним збігом обставин СБУ опублікувала допис із підписом "It's BAVOVNA o’clock!".

"А це значить, що російська техніка та позиції окупантів знов будуть палати. Працюємо далі до повної Перемоги", - ідеться в повідомлені.

У ніч проти 29 жовтня в Севастопольській бухті пролунав вибух.

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