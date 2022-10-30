English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Financial Times розповіла, як Росія краде й продає українське зерно

Financial Times розповіла, як Росія краде й продає українське зерно

30 жовтня, 2022 неділя
15:27
Економіка Зерно

У неділю, 30 жовтня, газета Financial Times розповіла, як Росія краде й продає українське зерно з тимчасово окупованих територій Запорізької області

Про це йшлося у розслідуванні видання.

За даними Financial Times, у червні окупанти створили так званий Державний зерновий оператор у тимчасово окупованому Бердянську, яку очолив бізнесмен з Санкт-Петербурга Микита Бусел.

Структура, що не зареєстрована ні в Україні, ні в Росії, мала б формувати так званий Державний фонд зерна, проте через цю "установу" росіяни продають вкрадене зі складів зерно з тимчасово окупованих територій.

У розслідуванні розповідають про схему, яку організували росіяни з судном Pawell, яке належить, ймовірно, фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo. 31 липня корабель прибув до Керчинської протоки та вимкнув транспондер (прилад, що передає та приймає сигнали на судні), після чого вирушив у сторону порту. 

Доки судно не відстежували радари, на нього завантажили 2675 тонн пшениці, а після того корабель повернувся до протоки та ввімкнув прилад знову. Pawell завчасно мав документи, начебто зерно завантажили не в Бердянську, а в російському порту Кавказ, розташованому в Керченській протоці. Російський бізнесмен Ігор Пожидаєв, власник компанії "Геос", яка є продавцем зерна, заявив, що має усі квитанції та документи, які підтверджують, що зерно не має відношення до України.

Газета пише, що усі "паралельні" документи вносяться до російських баз, тому у митників іноземних держав немає особливих підстав сумніватися у легальності вантажу.

Надалі судно вирушило до Туреччини, де корабель розвантажився в порту Самсун. На цей час транспондер було вимкнено. Коли судно наступного разу з'явилося в доступі, воно вже було порожнім.

26 вересня кінцевим пунктом призначення був невеликий східнотурецький порт Хопа, неподалік від кордону з Грузією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
зерно
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
29 жовтня, 2022 субота
Зеленський навіть не відповідає людям
на фото: солдат
29 жовтня, 2022 субота
У Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "Калібрів", - військовий журналіст Цаплієнко
Джо Байден ООН
30 жовтня, 2022 неділя
Джо Байден відреагував на вихід Росії  із зернової угоди
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.13
    Купівля 39.13
    Продаж 39.96
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
30 жовтня
20:45
окупанти орки танк рф
За добу окупанти завдали понад 30 обстрілів з РСЗВ, ударів зазнали більш ніж 15 населених пунктів
20:23
Росіяни випустили ракету в Харків, яка ударила по багатоповерхівці в Бєлгороді
В село в Бєлгородському районі РФ прилетів снаряд
20:17
Світло
Поблизу Києва є підстанція, по якій вже сім раз прилітало від росіян, - Міненерго
20:14
Оновлено
російські війська окупанти
На Донеччині росіяни вбили 5 цивільних, поранили 8, обстріляли будинки, школу й адмінбудівлю
20:07
У Берліні екоактивістки "приклеїли" себе до скелету динозавра в музеї
У Берліні екоактивістки "приклеїли" себе до скелету динозавра в музеї
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Особливості комарознавства павуків у банці
19:55
російські окупанти
Окупанти готуються відводити артилерію з правобережжя Херсонщини, - Генштаб
19:46
зерно-війна
Рух 218 суден, які беруть участь у "Зерновій ініціативі", фактично заблокований, - Міністерство інфраструктури України
19:38
окупанти Мелітополь
Відключили інтернет та зобов'язали розпродати все і закритись до листопада: росіяни намагаються примусово евакуювати Нову Каховку
19:29
Знищене росіянами підприємство на Донеччині
На Донеччині росіяни знищили одне з найпотужніших підприємств із виробництва яєць
19:05
Гелловін
У Мінську заборонили святкувати Гелловін, - ЗМІ
19:04
Інтерв’ю
Путін на військовому параді у Москві
Путін планує прибрати Мішустіна, щоб він не став наступником - Фейгін
18:47
Втрати окупантів
На Харківщині ЗСУ збили російський ударний гелікоптер
18:43
астероїд
Потенційно небезпечний астероїд, розміром з хмарочос, пролетить повз Землю на близькій за космічними мірками відстані
18:40
У Британії чоловік напав на центр для мігрантів і покінчив із собою
У Британії чоловік напав на центр для мігрантів і покінчив із собою
18:38
OPINION
Сергій Руденко
Карелія: тотальне п’янство, пістолет і два ножі
18:23
Володимир Зеленський
Захист енергетичної інфраструктури й забезпечення війська: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
18:13
Ексклюзив
Херсон
Росіяни готуються воювати всередині Херсону і "під картинку" стирати місто, - військовий експерт Копчак
18:05
Оновлено
зерно пшениці
Туреччина заявила про "оптимістичні прогнози" в перемовинах з РФ про зернову угоду, - Bloomberg
18:04
OPINION
Віктор Каспрук
Форум на Валдаї: Патологічний брехун впевнений у тому, що говорить правду
18:02
Ігор Дмитрович Чечинов
На російсько-українській війні загинув президент Донецької обласної федерації рукопашного бою Ігор Чечинов
18:02
діти війна
На Херсонщині росіяни ракетою зруйнували школу
17:41
Нікополь, Дніпропетровщина
Росіяни зранку обстріляли Нікопольщину: поранено жінку
17:39
В Індії обвалився міст
В Індії обвалився міст: щонайменше 32 загиблих, кілька поранених
17:21
Інтерв’ю
Метью Брайза
Не зважаючи на вибори, США допомагатимуть Україні доти, поки ЗСУ воюють і перемагають, - дипломат Метью Брайза
17:18
Полтавщина впроваджує графіки погодинного відключення
Полтавщина впроваджує графіки погодинного відключення
17:02
Bayraktar Байрактар
Нові ракети для байрактарів зможуть збивати іранські дрони-камікадзе
16:58
Ексклюзив
Віталій Кулик
Шлях до розпаду РФ лежить через бунти, погроми та громадянську війну, - політолог Кулик
16:52
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
НАТО та ЄС закликають Росію терміново повернутися до "зернової угоди"
16:42
Михайло Подоляк
"Кров українських дітей має поставити крапку в цій темі": Подоляк закликав передати конфісковані активи РФ Україні
16:40
Розвідка попереджала Трас, що росіяни можуть здійснити ядерний вибух над Чорним морем, - Daily Mail
16:27
Ексклюзив
Противник використовує масштабну стратегію провокації з "брудною бомбою" для поступової зміни громадської думки у Європі, - військовий експерт Грабський
16:10
Відьмак
"Відьмак" Генрі Кавілл покине свою роль у четвертому сезоні, його замінить Ліам Гемсворт
16:07
OPINION
Сергій Фурса
Нове китайське політбюро нагадує кооператив "Озеро"
16:06
Запоріжжя
У Запорізькій області росіяни за добу пошкодили 43 об'єкти цивільної інфраструктури
15:55
Ексклюзив
Реджеп Ердоган
Ердоган розлючений зривом зернової угоди, - речник Одеської ОВА Братчук
15:50
Ексклюзив
Олександр Старух
Є три типи евакуації, пов'язані з Запоріжжям, всі працюють на автоматі, - очільник ОВА Старух
15:43
Рамзан Кадиров
Кадиров та Пригожин, ймовірно, домоглися звільнення генерала Лапіна, - ISW
15:30
піротехніки ДСНС
На Полтавщині 30 жовтня знешкоджуватимуть боєприпаси
15:18
Україна використала "зерновий коридор" для нападу на бухту Севастополя, - Міноборони РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV