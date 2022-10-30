Financial Times розповіла, як Росія краде й продає українське зерно

Про це йшлося у розслідуванні видання.

За даними Financial Times, у червні окупанти створили так званий Державний зерновий оператор у тимчасово окупованому Бердянську, яку очолив бізнесмен з Санкт-Петербурга Микита Бусел.

Структура, що не зареєстрована ні в Україні, ні в Росії, мала б формувати так званий Державний фонд зерна, проте через цю "установу" росіяни продають вкрадене зі складів зерно з тимчасово окупованих територій.

У розслідуванні розповідають про схему, яку організували росіяни з судном Pawell, яке належить, ймовірно, фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo. 31 липня корабель прибув до Керчинської протоки та вимкнув транспондер (прилад, що передає та приймає сигнали на судні), після чого вирушив у сторону порту.

Доки судно не відстежували радари, на нього завантажили 2675 тонн пшениці, а після того корабель повернувся до протоки та ввімкнув прилад знову. Pawell завчасно мав документи, начебто зерно завантажили не в Бердянську, а в російському порту Кавказ, розташованому в Керченській протоці. Російський бізнесмен Ігор Пожидаєв, власник компанії "Геос", яка є продавцем зерна, заявив, що має усі квитанції та документи, які підтверджують, що зерно не має відношення до України.

Газета пише, що усі "паралельні" документи вносяться до російських баз, тому у митників іноземних держав немає особливих підстав сумніватися у легальності вантажу.

Надалі судно вирушило до Туреччини, де корабель розвантажився в порту Самсун. На цей час транспондер було вимкнено. Коли судно наступного разу з'явилося в доступі, воно вже було порожнім.

26 вересня кінцевим пунктом призначення був невеликий східнотурецький порт Хопа, неподалік від кордону з Грузією.

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