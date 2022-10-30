Експорт зерна з морських портів призупинено, – Кубраков

Про це у Твіттері повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Судно IKARIA ANGEL з 40 000 тонн пшениці мало сьогодні вийти з українського порту. Ця продукція була призначена для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", – написав Кубраков.

Нагадаємо, російська сторона у суботу, 29 жовтня, оголосила про "призупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

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