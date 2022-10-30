Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Кілька днів тому ми говорили, що понад 170 суден, які експортували зерно з України, застрягли в протоці Босфор. Головною причиною стала інспекція з РФ, яка перевіряє судна саме в протоці Босфор. Почалося з того, що вони не зʼявлялись на інспекцію, або затримували процес перевірки. До прикладу, одне із суден, яке експортувало зерно до Алжиру, було в шляху 25 діб, 14 із них простояли в Босфорі", - пояснив Братчук.

Речник начальника Одеської ОВА вважає, що росіяни готувались заздалегідь зірвати зернову угоду.

"Росіяни щось вигадують щодо Севастополя, щоб зірвати зернову угоду. До речі, від зернового коридору до Севастополя 220 км. Ми прекрасно розуміємо, що росіяни готувались до того, щоб зірвати угоду та заблокувати зерновий коридор. Зараз слід спостерігати з тим, як відреагує Туреччина. Оскільки за нашими даними, президент Туреччини Ердоган дуже розлючений тим, що росіяни зірвали зернову угоду", - додав він.

Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про "призупинення" дії узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем

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