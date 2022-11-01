Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ми все збиваємося на московські наративи, бо Москва сказала всьому світу, що зерно – це відповідь за атаку на Севастополь. Зараз вони це розкручують і будуть вимагати демілітаризувати українські порти, щоб там не було військових. Справа тут не у Севастополі й не у зерні. Бо є наступна проблема, яку ми сформулювали. А саме з 18-19 вересня п'ять разів виріс час очікування інспекцій Спільного координаційного центру у Мармуровому морі. Спочатку час очікування був 2 доби, потім стало 9-11 діб, а зараз 20-21", - прокоментував головний редактор порталу BlackSeaNew.



Андрій Клименко пояснив, що це почалося після 15-16 вересня, візиту Путіна до Самарканду на саміт ШОС (Шанхайська організація співробітництва - ред.), а через декілька днів він підписав указ про мобілізацію у РФ та змінив командувача російською армією. Тобто з 15 по 20 вересня у РФ прийняли рішення про новий етап війни.



"У ці ж самі дати російській делегації у Стамбулі була надана команда не ходити на засідання Спільного координаційного центру та не їздити на інспекції. І тільки на сьогоднішні дні збільшена кількість інспекційних груп, які почали розтягувати чергу з близько 200 суден, що там накопичилися за час очікування. Тобто це складова війни, це не про Севастополь та не про зерно. Путін міняє стратегію та тактику війни, він хоче зафіксувати новоокуповані території, як мінімум лівий берег від Херсона до майже Запоріжжя, включно з ЗАЕС, Донбасом та сухопутним маршрутом до Криму, і перевести цю війну у роки", - зазначив аналітик.



Клименко зауважив, що тому і були потрібні мобілізація, ракетний терор енергетичних об'єктів та припинення зернового коридору. Тобто Путін всіма силами хоче, щоб з ним почали розмовляти хоч про щось і йому ці розмови потрібні не для зерна, а щоб затягнути час, за який необхідно встигнути навчити, озброїти та перебазувати мобілізованих.

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