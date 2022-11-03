Про це у Facebook написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди... Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих у зерновій угоді, наша держава не брала", - заявив представник МЗС.

За його словами, повернутись до реалізації "зернової угоди" Росію змусили ООН і Туреччина.

"Вони знайшли слова, які зрозумів Путін", - пояснив Ніколенко.

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.

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