"Зернова угода": У МЗС спростували заяву Путіна про нібито нові гарантії від України
Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань щодо виконання "зернової угоди"
Про це у Facebook написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди... Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих у зерновій угоді, наша держава не брала", - заявив представник МЗС.
За його словами, повернутись до реалізації "зернової угоди" Росію змусили ООН і Туреччина.
"Вони знайшли слова, які зрозумів Путін", - пояснив Ніколенко.
- 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".
- Президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.
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