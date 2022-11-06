Зернова ініціатива, санкції, Іран. Зеленський поспілкувався з очільницею Єврокомісії

Про це глава держави написав у телеграмі.

У повідомленні йдеться, що під час розмови обговорювалась макрофінансова допомога Україні на поточний і наступний рік. Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, а також про посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2023 році Україна потребуватиме $8 млрд допомоги на місяць.

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