Зернова ініціатива, санкції, Іран. Зеленський поспілкувався з очільницею Єврокомісії
У неділю, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про нагальні для України питання
Про це глава держави написав у телеграмі.
У повідомленні йдеться, що під час розмови обговорювалась макрофінансова допомога Україні на поточний і наступний рік. Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, а також про посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни.
- Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2023 році Україна потребуватиме $8 млрд допомоги на місяць.
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