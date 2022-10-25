Ціна, яку ми платимо за свободу: У 2023 році Україна потребуватиме $8 млрд допомоги на місяць, - фон дер Ляєн
Україні потрібне відновлення, потім відбудова й осучаснення, частина завдання Європи – допомогти їй стати на ноги
Про це заявила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у виступі на міжнародній конференції з питань відновлення України, яку транслював Еспресо.
"Україна стала кандидаткою в члени ЄС. Це уже частина нашого завдання допомогти Україні стати на ноги. Ми розуміємо, що Україні потрібне відновлення, потім відбудова і осучаснення. З цією думкою, ми щодня ходимо на роботу і робимо те, що ми можемо зробити. Ми розуміємо, що найпершу допомогу треба надавати вчителям, лікарям", - зазначила вона.
За словами фон дер Ляєн, Захід повинен допомогти Україні забезпечити безперебійність виплат пенсій.
"$3-5 млрд доларів потрібно щомісячно Україні, щоб покривати базові потреби. За допомогою міжнародних інституцій, США та європейських країн, я думаю, що ми можемо допомогти впоратися з відповідними борговими зобов'язаннями. Для нас це ціна, яку ми платимо за свободу, - від 3 до 5 млрд щомісяця. У 2023 році буде сума у 8 млрд", - підсумувала очільниця Єврокомісії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 38.28Продаж 39.34
- Актуальне
- Важливе