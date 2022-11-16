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Іспанія тренуватиме 2400 українських військових за рік, - міністр оборони

16 листопада, 2022 середа
12:49
війна з Росією Міністр оборони Іспанії

Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії, заявила про план підготовки 2400 воїнів ЗСУ в межах нещодавно затвердженої місії ЄС

Про це повідомляє Euractiv.

У вівторок 15 листопада міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про план підготовки українських військовослужбовців. Загалом програма передбачатиме навчання 2400 воїнів за рік, це відбуватиметься в рамках затвердженої місії ЄС.

"Ми пропонуємо підготовку 400 військовослужбовців кожні два місяці. Потенціал, який ми маємо, становить близько 2400 осіб на рік", - заявила Роблес.

З цією метою іспанську військову академію в Толедо "підготували", аби українські військові мали "належні умови проживання" для виконання навчальних завдань.

Наразі Іспанія готує загалом 112 українських військовослужбовців, ствердила міністр.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили першу фазу військової тренувальної місії для української армії. Це сталося 14 листопада, заплановано підготувати до 15000 солдатів України на території ЄС протягом наступних двох років. Загальний бюджет місії становить 106,7 млн ​​євро, а її штаб-квартира буде розташована в Брюсселі. 

  • Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, Європейська Рада повідомила про старт Місії військової допомоги Україні EUMAM Ukraine. Напередодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив загальну вартість військової допомоги Україні: вона оцінюється у 8 мільярдів євро.

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