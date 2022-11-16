Швеція відправляє нову допомогу Україні, надасть системи ППО
Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, а також автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту
Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, передає Aftonbladet.
Уряд Швеції у серед презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії ЄС.
Згідно з інформацією, йдеться про пакет у 720 мільйонів шведських крон від уряду ($60 млн).
"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн", - заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Росія намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні і атакує енергетичну інфраструктуру, їхня мета – викликати нову хвилю біженців. Він озвучив потреби України: збільшити кількість IRIS-T та NASAMS, отримати HAWK і Crotale в достатній кількості, прийняти та виконати рішення по SAMP-Т, отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.
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