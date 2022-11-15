ППО, бойові дрони, артилерія та боєприпаси: Резніков закликав партнерів посилити підтримку України
Зазнавши поразки на полі бою, Росія намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні і атакує енергетичну інфраструктуру, їхня мета – викликати нову хвилю біженців
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
«Українська армія завершує деокупацію правого берега Дніпра. Звільнила Херсон, близько 200 міст і сіл. Це результат не лише стратегії українського військового командування, це й спільна з нашими партнерами перемога. Росіяни пограбували у Херсоні усе, що могли взяти. Нам потрібно посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону
Він озвучив потреби України:
- Збільшити кількість IRIS-T та NASAMS.
- Отримати HAWK і Crotale в достатній кількості.
- Прийняти та виконати рішення по SAMP-Т.
- Отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.
Також він наголосив і загальні потреби ЗСУ:
- Збільшити кількість артилерії;
- Забезпечити стабільне постачання боєприпасів;
- Сформувати та ввести боєздатні резерви.
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