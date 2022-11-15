Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Українська армія завершує деокупацію правого берега Дніпра. Звільнила Херсон, близько 200 міст і сіл. Це результат не лише стратегії українського військового командування, це й спільна з нашими партнерами перемога. Росіяни пограбували у Херсоні усе, що могли взяти. Нам потрібно посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону

Він озвучив потреби України:

Збільшити кількість IRIS-T та NASAMS.

Отримати HAWK і Crotale в достатній кількості.

Прийняти та виконати рішення по SAMP-Т.

Отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.

Також він наголосив і загальні потреби ЗСУ:

Збільшити кількість артилерії;

Забезпечити стабільне постачання боєприпасів;

Сформувати та ввести боєздатні резерви.

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