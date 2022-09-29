English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією Стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч безпекових донорів України у "форматі Рамштайн"

Стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч безпекових донорів України у "форматі Рамштайн"

29 вересня, 2022 четвер
22:34
війна з Росією Рамштайн-3

Контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, наступного разу зустрінеться 12 жовтня в Брюсселі, у переддень зустрічі міністрів оборони НАТО, що запланована на 13 жовтня

Про це журналістам повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт, інформує "Голос Америки".

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, чого очікувати від майбутньої зустрічі і чи може розраховувати Україна на отримання далекобійних установок, що досягають цілей на відстані 300 кілометрів, західних танків, бойових літаків, посол відповіла, що надання допомоги – це процес, який постійно розвивається, навівши приклад постачання Україні протиповітряної оборони, потім – берегової, також амуніції.

"Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він надалі розвиватиметься. Ми будемо базувати ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти разом", – зазначила Джуліан Сміт.

Посол також зауважила, що США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби визначити, що саме потрібно українським армійцям на місцях.

"Ми чітко й голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це – лише постійний процес, що розвивається", – наголосила Сміт.

  • Нагадаємо, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.
  • Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.
  • Третя зустріч відбулася 15 червня та зібрала рекордну кількість учасників.
  • Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) пройшла 20 липня.
  • Вп'яте безпекові донори України зустрілись у "форматі Рамштайн" 8 вересня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

США
зброя для України
Читайте також:
Бен Ходжес
28 вересня, 2022 середа
Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ відкинуть РФ на позиції 23 лютого та увійдуть в Крим
27 вересня, 2022 вiвторок
"Скоро здесь пол-России будет": перехоплена розмова окупанта з реакцією на мобілізацію
Бутусов
Автор Юрій Бутусов
28 вересня, 2022 середа
Контрнаступ ЗСУ: Росіяни в Лимані потрапили до оперативного оточення
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.73
    Купівля 40.73
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 39.1
    Продаж 40.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
29 вересня
23:06
Вибухи у Дніпрі
Ввечері у Дніпрі пролунали декілька гучних вибухів
22:59
Володимир Зеленський
Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії, - Зеленський
22:57
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Міжнародний тероризм. Путін прокоментував вибухи на "Північних потоках"
22:54
На фото Олексій Резніков та Бен Воллес
Міністр оборони Британії Бен Волес таємно відвідав Київ: говорив про збільшення військової підтримки України
22:40
Сергій Меліков
Реально обоср***сь. Глава Дагестану вилаяв військкомів, які через гучномовець кликали усіх чоловіків до призовних комісій
22:07
Олексій Резніков
Лукашенко розуміє, що це може бути його фіналом. Резніков прокоментував можливість "мобілізації" у Білорусі
22:01
Олег Дерипаска
США висунули звинувачення олігарху Дерипасці за порушення санкцій проти РФ
21:54
Будівля Міністерства юстиції у Вашингтоні,
Майора армії США та його дружину звинуватили в передачі Росії конфіденційних даних
21:45
У Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу
Майже половина росіян відчувають тривогу і страх від мобілізації, кожен четвертий - "гордість", - опитування Левада-центру
21:42
До України прийде ще 4 HIMARS
З усієї західної зброї лише на HIMARS поширена заборона США на удари по РФ, - Маркарова
21:21
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Будуть фундаментальні рішення. Данілов деталізував засідання РНБО, яке Зеленський скликає 30 вересня
21:16
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Ердоган поговорив з Путіним і закликав дати переговорам з Україною ще один шанс
21:11
Ілюстративне фото
Ворог хоче посилитися на Донеччині за допомогою ще 250 в'язнів, — Генштаб
21:06
Президент України Володимир Зеленський
Вам брешуть: Зеленський звернувся до корінних народів Росії
20:49
Газопровід
"Турецький потік" під загрозою: Нідерланди відкликали ліцензію у компанії-оператора, - "Радіо Свобода"
20:43
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
Атаки іранських дронів вщухли. Але Росія закупила їх багато, - речниця ОК "Південь"
20:30
Локація вибухів на "Північних потоках"
Сила вибуху на "Північних потоках" сягала 700 кг у тротиловому еквіваленті, — українські фахівці
20:24
посольство РФ у Чорногорії
Чорногорія оголосила шістьох російських дипломатів персонами нон ґрата
20:17
Південноукраїнська АЕС
Уряд остаточно дерусифікував Южноукраїнську АЕС
20:12
Дімітар Стоянов
Поки я міністр, не дам зброї для України, - очільник військового відомства Болгарії
20:01
Ілюстративне фото
У лікарні тимчасово окупованого Старобільська доставили понад 200 поранених загарбників, - Генштаб
19:44
Instagram ввів санкції проти Pornhub
Instagram ввів санкції проти Pornhub
19:34
Оновлено
Баштанка
Вибух у Миколаєві: росіяни застосували касетні снаряди, кількість загиблих зросла до трьох
19:25
Ілюстративне фото
За добу ЗСУ вразили 4 командні пункти, 15 районів скупчення військ і техніки ворога та 6 складів з боєприпасами, - Генштаб
19:19
Система оповіщення
ДСНС повідомила, коли повноцінно запрацює мобільна система оповіщення населення
19:18
Прикордонники показали, як завдяки дронам "мінуснули" 3 російські танки на Харківщині 
18:48
мобільний зв'язок
В Європі готуються до перебоїв у роботі мобільного зв'язку
18:43
Ексклюзив
Карта Ізюм 28.09.2022
Уперше в історії ЗСУ провели успішну операцію з оточення противника, - експерт Defense Express Киричевський
18:42
Українські воїни збили над Миколаївщиною два російські штурмовики Су-25 
18:35
охорона
У всіх столичних школах працюватиме муніципальна охорона. Коштом міського бюджету
18:34
електрошокер
ЄС хоче заборонити продаж сльозогінного газу та електрошокерів силовикам Росії
18:30
До українських військових поїде понад 2 млн пачок цигарок
Понад 2 млн пачок цигарок, вилучених як речовий доказ, віддадуть ЗСУ
18:26
Ексклюзив
Віктор Орбан
Угорщина сама не заблокує жодних санкцій, її підтримують певні бізнесові кола в більших країнах ЄС, - експерт-міжнародник Тужанський
18:23
PR
Як дуже швидко вивчити англійську
Як дуже швидко вивчити англійську самостійно
18:16
Німеччина уряд
Німеччина витратить 200 млрд євро, щоб приборкати ціни на енергоносії, - Reuters
18:09
СБУ затримали колаборанта на Херсонщині
Катував людей і схиляв до співпраці з ворогом: ексміліціонеру з Маріуполя повідомили про підозру в держзраді
18:09
Ілон Маск
Маск вперше став найбагатшою людиною США, збільшивши статок за рік на понад 30%, - Forbes
18:00
Наживо
Справжній і культурний фронт співака-добровольця Олега Фагота (Михайлюти) із ТНМК
17:35
білоруські та російські військові
Опозиція Білорусі заявила про підготовку Лукашенка до війни, моніторингова група "Беларускі Гаюн" відповіла
17:27
СБУ затримала агентів РФ в Одесі
СБУ викрила агентів, які готували провокації в Одесі до дня народження Путіна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV