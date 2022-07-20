Про це повідомляє у твітер Міністерство оборони США у Twitter.

Цього разу зустріч очільників Міністерств оборони проходить онлайн.

Міністр оборони США Ллойд Остін вже виступив на зустрічі зі вступною промовою.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитр Кулеба заявляв, що на четвертому "Рамштайні" планується анонсування нових поставок зброї для Збройних сил України.

Під час переговорів також можуть обговорити питання, що виникають з логістикою або ухваленням рішень щодо поставок.

Окрім цього, до формату можуть приєднаються нові держави.

Нагадаємо, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.

Третя зустріч відбулася 15 червня та зібрала рекордну кількість учасників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb