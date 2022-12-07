Про це 6 грудня повідомила помічниця помічника Держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер, пише "Голос Америки".

"Напади Росії призводять до відключення зовнішнього живлення українських атомних електростанцій. Це дуже важливо. Це змушує реактори на станціях аварійно зупинятися.

Надійне зовнішнє електропостачання є необхідним для безпечної роботи українських атомних електростанцій, будь-якої електростанції загалом. А без зовнішнього електропостачання, за допомогою якого охолоджується ядерне паливо, це може призвести до ядерної аварії. Це важливо, і ці атаки потрібно припинити", – зазначила представниця Держдепу.

Ганзер вважає, що росіяни навмисне ціляться по енергетичній інфраструктурі, яка є найбільшим об'єктом для атак РФ. США стурбовані, що російські ракети та дрони руйнують цивільну електричну інфраструктуру по всій країні, таким чином виводячи з ладу обладнання, яке забезпечує електроенергією, теплом, водою та зв’язком людей України. Представниця Держдепу США назвала дії РФ неприйнятними, що є "ганебним продовженням і без того жорстокої, невиправданої війни Росії проти України, особливо проти українського народу".

Вона також наголосила, що США вважають Запорізьку атомну електростанцію та енергетику, яка там виробляється, українською.

"Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ та генерального директора Гроссі щодо захисту цього заводу. Ми дуже стурбовані брязканням зброєю, брязканням ядерною зброєю. Застосування ядерної зброї було б просто поза межами допустимого", – додала вона..

У відповідь на питання журналістів про вибух газопроводу "Північний потік-2", Гензер зазначила, що будь-яка енергетична інфраструктура може стати об'єктом потенційної атаки, події в Україні свідчать про те, що потрібно захистити енергетичну інфраструктуру в інших країнах також.

5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Разом із тим українська ППО в понеділок збила понад 60 російських ракет.

Увечері 6 грудня російські окупанти обстріляли кілька об’єктів енергетичної інфраструктури на сході України, де температура впала до -17С.

На Рівненську атомну електростанцію прибули представники Міжнародного агентства з атомної енергії в межах місії з надання допомоги Україні.

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