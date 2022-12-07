Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, енергетики працюють над відновленням системи, але в Україні зберігається дефіцит електроенергії.

"Станом на 11:00 7 грудня продовжується поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників", - сказано в повідомленні.

В Укренерго підкреслили, що ситуацію погіршили чергові обстріли на сході країни, внаслідок чого люди в мороз залишились без електрики.

"Зберігається складна ситуація на сході країни – ворог вчора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи", - розповіли в компанії.

Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами, зазначили в Укренерго.

Зберігається ймовірність аварійних відключень по всій Україні.

"В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - зазначили в Укренерго.

5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Разом із тим українська ППО в понеділок збила понад 60 російських ракет.

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