Якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, його фізично буде знищено, - експостпред України Єльченко

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Американці вже пояснили Путіну дуже просто й наочно. Можливо вони взяли клаптик паперу й намалювали, що буде з РФ, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю. По-перше, буде фізичне знищення Путіна, на це є інструменти й можливості у тих же США. По-друге, миттєве, протягом 20-30 хвилин, знищення Чорноморського флоту РФ. Всіх військових угруповань, які перебувають біля кордонів України. І наступним кроком будуть удари по всіх військових базах й стратегічних об'єктах на території РФ, включно з Москвою і Кремлем", - пояснив Єльченко.

Дипломат підкреслив, що партнери застосують виключно конвенційну зброю.

"Йдеться не про ядерну зброю, а про конвенційну. Тому, що на відміну від російських крилатих ракет "Кинджал", які на нас падають, американські крилаті ракети "Томагавк" та інша зброя більш точні. Вони влучають у ціль з точністю до 15-20 см. Все це було викладено російській стороні. Після цього, всі розмови про ядерну зброю, з боку керівництва РФ, припинилися, - зауважив Єльченко.

17 грудня у ЦРУ заявили, що не бачать жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Скоріш за все своєю риторикою РФ має на меті залякування Заходу та України.

А Зеленський 12 грудня відзначив, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю, адже дуже боїться померти

Очільник Кремля Володимир Путін продовжує використовувати тези про підвищену ядерну готовність для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу

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