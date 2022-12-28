Якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, його фізично буде знищено, - експостпред України Єльченко
Український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 роки), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020—2021 роки) Володимир Єльченко вважає, що США мають інструменти та можливости, щоб усунути Путіна фізично
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Американці вже пояснили Путіну дуже просто й наочно. Можливо вони взяли клаптик паперу й намалювали, що буде з РФ, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю. По-перше, буде фізичне знищення Путіна, на це є інструменти й можливості у тих же США. По-друге, миттєве, протягом 20-30 хвилин, знищення Чорноморського флоту РФ. Всіх військових угруповань, які перебувають біля кордонів України. І наступним кроком будуть удари по всіх військових базах й стратегічних об'єктах на території РФ, включно з Москвою і Кремлем", - пояснив Єльченко.
Дипломат підкреслив, що партнери застосують виключно конвенційну зброю.
"Йдеться не про ядерну зброю, а про конвенційну. Тому, що на відміну від російських крилатих ракет "Кинджал", які на нас падають, американські крилаті ракети "Томагавк" та інша зброя більш точні. Вони влучають у ціль з точністю до 15-20 см. Все це було викладено російській стороні. Після цього, всі розмови про ядерну зброю, з боку керівництва РФ, припинилися, - зауважив Єльченко.
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