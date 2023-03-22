Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Окупанти для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію", - пише Маляр.

Повідомляється, що у населених пунктах Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле та Новопсков Луганської області рашисти оголосили черговий етап масштабного військового вишколу окупаційних військ з проведенням у весняно-літній період мобілізаційних навчань.

До участі в мобілізаційних заходах Росія планує призвати всіх місцевих чоловіків призовного віку, зокрема тих, які отримали громадянство РФ чи "ЛНР".

"Чоловіки усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військового вишколу, звільняються з роботи та змінюють місце проживання", - додала Маляр.