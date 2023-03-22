На Луганщині окупанти планують залучити всіх місцевих чоловіків до мобілізаційних навчань, - Маляр
На тимчасово окупованих територіях Луганщини армія РФ оголосила черговий етап масштабного військового вишколу в період мобілізаційних навчань
Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Окупанти для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію", - пише Маляр.
Повідомляється, що у населених пунктах Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле та Новопсков Луганської області рашисти оголосили черговий етап масштабного військового вишколу окупаційних військ з проведенням у весняно-літній період мобілізаційних навчань.
До участі в мобілізаційних заходах Росія планує призвати всіх місцевих чоловіків призовного віку, зокрема тих, які отримали громадянство РФ чи "ЛНР".
"Чоловіки усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військового вишколу, звільняються з роботи та змінюють місце проживання", - додала Маляр.
- 14 березня у Білорусі заявили про намір провести плановий призов військовозобов'язаних на збори протягом цього місяця.
- У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області рашисти наказали студентам вишів стати на військовий облік, ймовірно, ворог планує в подальшому їх мобілізувати.
- У ГУР раніше повідомили, що мобілізовані росіяни втікають зі своїх позицій через вкрай низький моральний стан. Зупиняють окупантів від масової втечі лише загороджувальні загони.
- За даними Центру національного спротиву, мобілізація пришвидшується у тимчасово окупованому Криму. На вулицях місцевим роздають повістки, у регіоні зростають панічні настрої.
- У Росії триває прихована мобілізація, у рамках якої на війну з Україною вербують кілька десятків тисяч людей на місяць.
- Російські війська активно вербують пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби в тимчасово окупованому Криму до армії ворога.
- Окупанти продовжують підготовку до нової хвилі мобілізації у тимчасово захоплених районах Донецької області та створюють так звані військкомати.
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