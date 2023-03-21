Мобілізовані росіяни втікають з позицій: їх зупиняють лише загороджувальні загони ,- ГУР
Моральний стан російських військових є вкрай низьким – якби не загороджувальні загони, більшість мобілізованих уже втекла б з поля бою
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає Укрінформ.
"Якщо говорити про ситуацію у війську, то той факт, що прихована мобілізація на Росії триває і ведеться підготовка до подальших мобілізаційних заходів, свідчить про те, що навіть проведеної мобілізації недостатньо, армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою, про це говорять величезні втрати на полі бою. Кількість аудіоперехоплень... із панічними настроями рашистів на передовій дуже велика. І оприлюднюється лише частина. Тому так, якщо говорити про моральний стан, то у частково мобілізованих він знаходиться на вкрай низькому рівні. Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів", бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде", - зазначив Юсов.
За словами представника української розвідки, якби не загороджувальні загони і була можливість тікати, залишаючи позиції, більшість російських мобілізованих цим би скористалися.
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