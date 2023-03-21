РФ щомісяця вдається мобілізувати близько 20 тисяч осіб, - ГУР
У Росії триває прихована мобілізація, у рамках якої на війну з Україною вербують кілька десятків тисяч людей на місяць
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Головне управління розвідки України.
"Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - заявив представник ГУР МО України.
За словами посадовця, однієї лише мобілізації недостатньо - людей ще потрібно навчити, тим часом як тренувальної бази у росіян недостатньо. Через це Москва використовує ресурси Білорусі і білоруські полігони.
- У ГУР раніше повідомили, що мобілізовані росіяни втікають зі свої позицій через вкрай низький моральний стан. Зупиняють окупантів від масової втечі лише загороджувальні загони.
- За даними Центру національного спротиву, мобілізація пришвидшується у тимчасово окупаному Криму. На вулицях місцевим роздають повістки, у регіоні зростають панічні настрої.
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