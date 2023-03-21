Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Головне управління розвідки України.

"Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - заявив представник ГУР МО України.

За словами посадовця, однієї лише мобілізації недостатньо - людей ще потрібно навчити, тим часом як тренувальної бази у росіян недостатньо. Через це Москва використовує ресурси Білорусі і білоруські полігони.