Про це інформує Центр національного спротиву.

Псевдокерівник Донеччини Денис Пушилін видав указ щодо взяття юнаків 2006 року народження на облік.

Це завдання мають виконати новостворені 23 "військові комісаріати".

"Саме ці юнаки, які мають пройти медкомісію до кінця березня, стануть основою для майбутньої мобілізації до лав ворожої армії, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб для призову", - пише відомство.

Водночас мобілізація на окупованих територіях у будь-якій формі є порушенням 51 ст. Женевської конвенції й фактично цей наказ є доказом чергового злочину РФ. Пушилін своїм підписом стає відповідальним за це й у майбутньому має понести покарання.

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