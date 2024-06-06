Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Польщі помер військовий, на якого напала група мігрантів на кордоні з Білоруссю

У Польщі помер військовий, на якого напала група мігрантів на кордоні з Білоруссю

6 червня, 2024 четвер
17:52
Світ Польський кордон з Білоруссю

Польський військовий, на якого 28 травня напала група мігрантів на білоруському кордоні, помер у лікарні

Зміст

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.

Попри зусилля лікарів, польський військовий Матеуш, якого поранив ножем іноземець-нелегал поблизу кордону з Білоруссю, помер у лікарні.

"Його самовідданість і відданість Батьківщині є прикладом найвищої мужності. Ми поділяємо біль з його родиною та близькими. Вшануймо його пам'ять", - написав міністр.

Інцидент біля кордону стався 28 травня. Військовослужбовця польського війська поранили близько 04:30 поблизу прикордонного села Дубичі Церковні. Група з близько 50 іноземців намагалася силою перетнути кордон. Нападники кидали в польських патрульних гілки й каміння. Один із них поранив польського солдата. 

Прикордонник надав постраждалому першу медичну допомогу, а в цей час іноземці продовжували агресивно поводитися, нападаючи на потерпілого й офіцера прикордонної служби. Постраждалого й офіцера захищали від нападників автомобілі. Бійця каретою швидкої допомоги забрали до лікарні.

Після нападу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 29 травня оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", - закликав Туск.

Теги:
Польща
Білорусь
військові
мігранти
Читайте також:
санкції проти РФ
5 червня, 2024 середа
США назвали умовою надання Україні кредиту $50 млрд безстрокові санкції ЄС проти Росії, - FT
5 червня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі, шквали та град 6 червня
Юрій Вовчук
Автор Уляна Стельмашова
5 червня, 2024 середа
Американський підприємець Юрій Вовчук про свого діда, соратника Бандери: "Якби українці та американці прислухались до Івана Вовчука у 50-60-х роках, то ситуація зараз була б іншою"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
6 червня
18:43
світло
По всій Україні 7 червня діятимуть ліміти на споживання електроенергії, - Укренерго
18:38
Ексклюзив
ЄСПЛ
Україна у п'ятірці лідерів за кількістю заяв до ЄСПЛ, і тенденція погіршується, - адвокатка Пушина
18:36
Інтерсіті
Укрзалізниця запустила новий швидкісний поїзд сполученням Київ - Львів
18:24
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни планують сформувати на ТОТ чотирьох областей України новий "федеральний округ"
18:23
прапор України, Львів
Україна повернула з окупованих територій ще трьох дітей
18:20
НАТО планує надавати Україні більше розвідданих про можливості Росії у сфері РЕБ, - ЗМІ
18:14
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
СБУ за останні 2 місяці вразила нафтопереробні потужності Росії, які приносять ворогу 55% експортного виторгу
18:07
OPINION
Віталій Портников
Інтерв'ю Путіна: головне
18:01
підводний човен
У росіян з'явилася змога перезаряджати підводні човни в Новоросійську, - Плетенчук
18:00
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Горбенко назвав умову, за якої мобілізація буде ефективнішою
17:57
Ексклюзив
Байден проти Путіна
"Варити жабу, підвищуючи градус, щоб не вистрибнула": Defense Express про заяву Байдена щодо використання зброї США на 200 миль
17:45
Каховська ГЕС
Письменник Євген Лір пише англійською книгу про підрив росіянами Каховської ГЕС
17:38
Олександр Сирський
Скорочення штату Генштабу й реформи: Сирський розповів, що передбачає стратегія розвитку ЗСУ до 2035 року
17:29
Верховна Рада
Більше часу на науку та професійне зростання: ВРУ ухвалила законопроєкт про зменшення навантаження для викладачів ЗВО
17:10
Німеччина уряд
На випадок агресії РФ: у Німеччині оновили план тотальної оборони часів холодної війни
17:08
Руслан Стефанчук
"Немає підстав": Стефанчук прокоментував можливість мобілізації 18-річних
16:54
вибори до Європарламенту
У Нідерландах стартували вибори до Європарламенту
16:51
За $20 тис. обіцяли допомогти уникнути депортації: посадовців міграційної служби на Одещині викрили на корупції
16:43
Джо Байден
"Українці воюють із винятковою сміливістю": Байден у Нормандії заявив, що союзники не відступляться від підтримки Києва
16:39
У 40 українських школах запустили бета-тест застосунку "Мрія"
16:37
Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2023 зіграє головну роль у трилері про віртуальну реальність
16:33
Ексклюзив
Світло
Кожен українець має мати план "Б": ексміністр енергетики Оржель про ситуацію зі світлом взимку
16:25
Служба безпеки України
Трьом бойовикам, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині, оголосили підозру в держзраді
16:11
Сергій Жадан
"Писав заяву на відпустку": Сергій Жадан розповів, що під час концерту в Палаці спорту вже був рекрутом
16:07
Окупанти обстріляли Донеччину: одна людина загинула, троє поранені
16:02
Наталія Кудрик, Марина Соріна, Катерина Шморгай
Гідеса, соціальна працівниця й журналістка: в Італії три українки балотуються до Європарламенту
15:59
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд ратифікував угоду з ЄС для одержання €50 млрд у межах Ukraine Facility: скільки Україна отримає цьогоріч
15:44
Ексклюзив
Карта. Часів Яр _0506
Активність ворога залишається доволі високою: речник НГУ про ситуацію біля Часового Яру
15:40
Джо Байден
США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по Москві, - Байден
15:36
На фото: Мішель Андраде у серіалі "Корона"
Українка Мішель Андраде розповіла, як отримала роль у серіалі Netflix "Корона"
15:06
фейк
"Україна має владу, яка зробить усе, щоб розпалити регіональну війну в Європі": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 6 червня
15:05
У Вінниці обікрали могилу наймолодшого оборонця Азовсталі Назарія Гринцевича на псевдо Грінка
15:00
Ексклюзив
Ворог сконцентрував на окупованих територіях і вздовж кордонів понад 500 тис. особового складу, - DeepState
14:53
Чарльз ІІІ, банкноти
У Британії вийшли в обіг банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
Продюсера Бейонсе та Ріанни The-Dream звинуватили у зґвалтуванні
14:29
Оновлено
Збройні Сили України
Протягом доби на фронті сталося 58 боєзіткнень, найнапруженіша ситуація - на Покровському напрямку
14:09
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Франції, де долучиться до відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії
14:08
Інфографіка
Трампісти, комуністи, конспірологи: хто з американців вимагає припинити підтримку України. Дослідження Texty.org.ua
Трампісти, комуністи, конспірологи: хто з американців вимагає припинити підтримку України. Дослідження Texty.org.ua
13:57
Фальсифікували історію України: СБУ оголосила підозру помічнику Путіна й ректору російського ВНЗ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV