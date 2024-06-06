У Польщі помер військовий, на якого напала група мігрантів на кордоні з Білоруссю

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.

Попри зусилля лікарів, польський військовий Матеуш, якого поранив ножем іноземець-нелегал поблизу кордону з Білоруссю, помер у лікарні.

"Його самовідданість і відданість Батьківщині є прикладом найвищої мужності. Ми поділяємо біль з його родиною та близькими. Вшануймо його пам'ять", - написав міністр.

Інцидент біля кордону стався 28 травня. Військовослужбовця польського війська поранили близько 04:30 поблизу прикордонного села Дубичі Церковні. Група з близько 50 іноземців намагалася силою перетнути кордон. Нападники кидали в польських патрульних гілки й каміння. Один із них поранив польського солдата.

Прикордонник надав постраждалому першу медичну допомогу, а в цей час іноземці продовжували агресивно поводитися, нападаючи на потерпілого й офіцера прикордонної служби. Постраждалого й офіцера захищали від нападників автомобілі. Бійця каретою швидкої допомоги забрали до лікарні.

Після нападу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 29 травня оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", - закликав Туск.