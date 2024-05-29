Після нападів на прикордонників Туск заявив про відновлення буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю

Про це він заявив на пресконференції в прикордонному селі Дубичі Церковні, пише видання Onet.

Прем'єр також оголосив про передачу "всіх наявних ресурсів" для захисту кордону.

За словами Туска, планується відновити буферну зону на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", - закликав Туск.

Його заклик підтримав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Він назвав напад на польського солдата "бандитським".

"Усі засоби у вашому розпорядженні... Це ситуація, яка з кожним днем стає все складнішою, це організована акція білоруських служб", - сказав він.

Заступник голови міністерства оборони Цезарій Томчик перед цим повідомив, що поранений прикордонник перебуває у важкому стані.