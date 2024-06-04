Польща готує інформаційну кампанію, щоб зменшити кількість нелегальних мігрантів

Про це повідомляє Polskie Radio.

За словами Сікорського, 90% затриманих під час спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону останнім часом мали російські візи, а Білорусь повністю скасувала візовий режим для громадян деяких країн.

Польський міністр пояснив, що ідея інформаційної кампанії полягає в тому, аби показати іноземцям, що насправді відбувається на кордоні, "щоб людей не дурили ані росіяни, ані білоруси". Для цього використають матеріали прикордонної охорони та армії.

"Мігрантів дезінформують, що вони можуть ходити тут, як вони захочуть. Ми покажемо, що кордон захищений, і сподіваємося, що це переконає цих людей не наражати себе на небезпеку та не віддавати себе в розпорядження контрабандистів, КДБ і ГРУ", - зазначив очільник МЗС Польщі.

Він також наголосив, що держави або групи держав, як і Європейський Союз, мають право контролювати кордон.

"Не має права людина жити, де хоче. Бо якби це було так, то не треба було б ані віз, ані паспортів, ані прикордонників", - підкреслив Сікорський.

Міністр назвав жінок та дітей, які перебувають на білоруському боці кордону і намагаються потрапити до Польщі, "жертвами Лукашенка та Путіна". Він також згадав про плани уряду створити «буферну зону» біля частини кордону з Білоруссю на Підляшші.

"Ми, безумовно, стали ціллю гібридної операції. Ми знаємо, хто стоїть за нею і яка її мета. Мета - показати всій Європі, що зовнішній кордон ЄС не контролюється, щоб посилити ультраправих, які обіцяють знищити Євросоюз зсередини", - додав Сікорський.