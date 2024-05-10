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Польща створить комісію, яка розслідуватиме вплив Росії та Білорусі на політику країни

10 травня, 2024 п'ятниця
14:25
Світ Польща
Зміст

У Польщі підготували законопроєкт, відповідно до якого буде створена комісія Сейму щодо розслідування впливів Росії та Білорусі на політичне життя країни

Про це повідомив голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск на пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

Відомо, що польський міністр-координатор з питань спецслужб Томаш Сємоняк вже підготував відповідний законопроєкт. За словами Туска, держава продовжуватиме роботу щодо розслідування впливу РФ і Білорусі на політику його країни за останні роки. 

"Ми продовжуватимемо розмову про вплив російських і білоруських спецслужб на публічне життя і ситуацію в Польщі за останні роки. Зокрема, як я й очікував, міністр Сємоняк підготував законопроєкт, відповідно до якого буде створено ефективну конституційну комісію, яка розслідуватиме вплив Росії і Білорусі в попередні роки на те, що відбувалося в Польщі", - розповів прем’єр.

Також Туск зауважив, ще одним пунктом роботи комісії буде ситуація на кордоні з Білоруссю.

Зазначено, польський прем’єр-міністр на попередньому засіданні колегії з питань спецслужб доручив підготувати звіт про вплив російських і білоруських спецслужб Росії на владу Республіки Польща в попередні роки.

  • 6 травня Польща відкрила провадження щодо злочинів, передбачені статтею Кримінального кодексу про роботу на іноземну розвідку, у справі судді Томаша Шмідта - він попросив політичного притулку в Білорусі.
  • 9 травня суд у Польщі позбавив недоторканності і дозволив арешт судді воєводського адміністративного суду Томаша Шмідта, який фігурує у справі про роботу на іноземну розвідку й втік до Білорусі.
Теги:
Росія
Польща
Білорусь
Дональд Туск
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