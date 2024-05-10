Польща створить комісію, яка розслідуватиме вплив Росії та Білорусі на політику країни

Про це повідомив голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск на пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

Відомо, що польський міністр-координатор з питань спецслужб Томаш Сємоняк вже підготував відповідний законопроєкт. За словами Туска, держава продовжуватиме роботу щодо розслідування впливу РФ і Білорусі на політику його країни за останні роки.

"Ми продовжуватимемо розмову про вплив російських і білоруських спецслужб на публічне життя і ситуацію в Польщі за останні роки. Зокрема, як я й очікував, міністр Сємоняк підготував законопроєкт, відповідно до якого буде створено ефективну конституційну комісію, яка розслідуватиме вплив Росії і Білорусі в попередні роки на те, що відбувалося в Польщі", - розповів прем’єр.

Також Туск зауважив, ще одним пунктом роботи комісії буде ситуація на кордоні з Білоруссю.

Зазначено, польський прем’єр-міністр на попередньому засіданні колегії з питань спецслужб доручив підготувати звіт про вплив російських і білоруських спецслужб Росії на владу Республіки Польща в попередні роки.