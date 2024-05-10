Втік у Білорусь: суд у Польщі дозволив арешт судді Томаша Шмідта, якого перевіряють щодо шпигунства
9 травня суд у Польщі позбавив недоторканності і дозволив арешт судді воєводського адміністративного суду Томаша Шмідта, який фігурує у справі про роботу на іноземну розвідку й втік до Білорусі
Про це повідомляє Wnp.pl з посиланням на речника Верховного адміністративного суду Польщі Сильвестра Марціняка.
Зазначається, що Дисциплінарний суд при Вищому адміністративному суді Польщі, розглянувши клопотання Національної прокуратури про винесення ухвали про надання дозволу на притягнення судді Воєводського адміністративного суду у Варшаві до кримінальної відповідальності, ухвалив постанову про притягнення судді Шмідта до кримінальної відповідальності, санкціонував його затримання та застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Суд також відсторонив Шміда від виконання службових обов’язків.
- Нагадаємо, що Польща відкрила провадження щодо злочинів, передбачені статтею Кримінального кодексу про роботу на іноземну розвідку, у справі судді Томаша Шмідта - він попросив політичного притулку в Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе