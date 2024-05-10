Втік у Білорусь: суд у Польщі дозволив арешт судді Томаша Шмідта, якого перевіряють щодо шпигунства

Про це повідомляє Wnp.pl з посиланням на речника Верховного адміністративного суду Польщі Сильвестра Марціняка.

Зазначається, що Дисциплінарний суд при Вищому адміністративному суді Польщі, розглянувши клопотання Національної прокуратури про винесення ухвали про надання дозволу на притягнення судді Воєводського адміністративного суду у Варшаві до кримінальної відповідальності, ухвалив постанову про притягнення судді Шмідта до кримінальної відповідальності, санкціонував його затримання та застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд також відсторонив Шміда від виконання службових обов’язків.