У Білорусі заявили, що суддя з Польщі попросив політичного притулку в країні

Про це повідомило білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Як йдеться в повідомленні, Шмідт раніше обіймав різні посади у судовій системі Польщі, зокрема був керівником юридичного відділу в Національній раді суддів.

БЕЛТА зазначає, що на брифінгу він заявив про свій протест польській владі, яка нібито веде країну до війни під впливом США та Великої Британії. За словами Шмідта, його переслідували й погрожували за "самостійну політичну позицію", а через незгоду з діяльністю влади Республіки Польща вимушено покинув свою країну та прибув до Білорусі.

"Я хотів би дозволити собі звернутися безпосередньо до президента Олександра Лукашенка. Я дуже перепрошую за мою сміливість, але дозволю собі попросити опіку, охорону президента і в цілому Білорусі", - сказав суддя, додавши, що Білорусь має "дуже мудрого керівника".