Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю

Про це пише РАР.

Зазначається, що іноземець перебуває у лікарні міста Гайнувка.

За словами прокурора з військових питань районної прокуратури Бялисток-Північ Радослава Вішенка, цією справою зараз займається військова прокуратура. Там вважають, що це був нещасний випадок.

Польському військовому може загрожувати тюремне ув’язнення від трьох до восьми років.