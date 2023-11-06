Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
Військова жандармерія Польщі розслідує справу про вогнепальне поранення мігранта, який нелегально перетнув польсько-білоруський кордон
Про це пише РАР.
Зазначається, що іноземець перебуває у лікарні міста Гайнувка.
За словами прокурора з військових питань районної прокуратури Бялисток-Північ Радослава Вішенка, цією справою зараз займається військова прокуратура. Там вважають, що це був нещасний випадок.
Польському військовому може загрожувати тюремне ув’язнення від трьох до восьми років.
- 1 листопада польські прикордонники поблизу з Білоруссю затримали 86 мігрантів з південних країн, які намагалися проникнути до Польщі незаконно. Мігранти були агресивними й атакували патрулі камінням
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе