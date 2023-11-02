Нелегали з Ірану та Сомалі влаштували провокацію на кордоні Білорусі з Польщею

Про це інформує прикордонна служба Польщі.

"1 листопада до Польщі з території Білорусі намагалися нелегально потрапити 86 осіб", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що зокрема це були громадяни Ірану і Сомалі.

Після того, як 18 з них викрили польські патрулі, вони повернулися на територію Білорусі. Проте 18 осіб нелегально переправилися на польський бік кордону через річку Переволока.

"У бік польських патрулів кидали каміння", – коментують польсьі прикордонники.