Нелегали з Ірану та Сомалі влаштували провокацію на кордоні Білорусі з Польщею
У понеділок, 1 листопада, польські прикордонники поблизу з Білоруссю затримали 86 мігрантів з південних країн, які намагалися проникнути до Польщі незаконно. Мігранти були агресивними й атакували патрулі камінням
Про це інформує прикордонна служба Польщі.
"1 листопада до Польщі з території Білорусі намагалися нелегально потрапити 86 осіб", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що зокрема це були громадяни Ірану і Сомалі.
Після того, як 18 з них викрили польські патрулі, вони повернулися на територію Білорусі. Проте 18 осіб нелегально переправилися на польський бік кордону через річку Переволока.
"У бік польських патрулів кидали каміння", – коментують польсьі прикордонники.
- Нагадаємо, у жовтні біля латвійського кордону зі сторони Білорусі прикордонники виявили тіла двох мертвих людей, які, ймовірно, належали до групи нелегальних мігрантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.48Продаж 40.39
- Актуальне
- Важливе