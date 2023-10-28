Латвійські прикордонники знайшли на кордоні з Білоруссю двох мертвих мігрантів

Про це пише Delfi з посиланням на Державну службу прикордонної охорони Латвії.



Зазначається, що тіла ймовірних біженців було виявлено з білоруської сторони у рамках профілактичного рейду.

Коли латвійські служби прикордонної охорони наздогнали групу мігрантів, то виявили, що один із померлих лежав на землі, іншого переміщали на саморобних ношах.

"Наразі проводиться спостереження за зазначеною групою та ведеться моніторинг ситуації", - заявили у службі.

У відомстві наголосили, що на латвійсько-білоруському державному кордону зберігається "гібридна загроза з боку білоруської влади". І попри дедалі холоднішу погоду, вона стає ще інтенсивнішою.