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Латвійські прикордонники знайшли на кордоні з Білоруссю двох мертвих мігрантів

28 жовтня, 2023 субота
10:16
Світ Латвія, Білорусь, кордон

Біля латвійського кордону зі сторони Білорусі прикордонники виявили тіла двох мертвих людей, які, ймовірно, належали до групи нелегальних мігрантів

Про це пише Delfi з посиланням на Державну службу прикордонної охорони Латвії.

Зазначається, що тіла ймовірних біженців було виявлено з білоруської сторони у рамках профілактичного рейду.

Коли латвійські служби прикордонної охорони наздогнали групу мігрантів, то виявили, що один із померлих лежав на землі, іншого переміщали на саморобних ношах.

"Наразі проводиться спостереження за зазначеною групою та ведеться моніторинг ситуації", - заявили у службі.

У відомстві наголосили, що на латвійсько-білоруському державному кордону зберігається "гібридна загроза з боку білоруської влади". І попри дедалі холоднішу погоду, вона стає ще інтенсивнішою.

  • Напередодні країни Балтії заявили про готовність провести спільні навчання із закриття кордону з Білоруссю, що є "серйозним сигналом" ворожим державам.
  • Державне агентство цивільної авіації затвердило обмеження повітряного простору поблизу латвійсько-білоруського кордону з 16 жовтня до кінця року, щоб забезпечити безперешкодне виконання завдань національних збройних сил.
Білорусь
Латвія
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