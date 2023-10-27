Країни Балтії проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю

У п'ятницю, 27 жовтня, під час прес-конференції міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що Литва з країнами Балтії планують провести спільні навчання, щоб оцінити ефективність спільних алгоритмів щодо закриття кордону з Білоруссю.

"Ми підтвердили, що плануємо провести певні навчання між нашими установами в регіоні і спробувати подивитися, як цей алгоритм може працювати під час таких регіональних навчань. Це передбачено, і ми плануємо це зробити", - зазначила Білотайте.

Вона зазначила, що співпраця демократичних держав регіону є "серйозним сигналом" ворожим державам.

Що відомо про закриття Литвою пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами.

Того ж дня керівник Литовської державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Оскільки можливі провокації розглядається збільшення правоохоронців на кордоні.

16 серпня на засіданні литовського уряду було прийнято рішення з 18 серпня тимчасово закрити два пункти пропуску з Білоруссю. Після припинення проїзду через прикордонні пункти пропуску Шумськ і Тверечь, співробітники контролю будуть переведені до іншого КПП, а транспортні потоки будуть спрямовані на Мідники, який пройшов реконструкцію та оснащений рентген-контрольною системою.

18 серпня Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті "Шумскас" на білорусько-литовському кордоні: питання про їх встановлення підіймали ще торік.