Про це інформує LRT з посиланням на віцеміністра внутрішніх справ країни Арнольдаса Абрамавічюса.

"Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з Білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції – скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох", – заявив віцеміністр.

Закрити планують прикордонні пункти пропуску Шумськ і Тверечь, проте рішення мають ухвалити найближчим часом.

Абрамавічюс вважає, якщо одна країна вирішить закрити кордони, це не дасть жодних результатів, а тільки погіршить ситуацію в інших країнах.

"Тому може ухвалюватися тільки єдине рішення, регіональне – як минулого року, коли було ухвалено рішення не впускати росіян", – заявив він, уточнивши, що ці дії залежать від кількості провокацій на кордоні.

За словами заступника командувача прикордонної служби Саулюса Некрашевичюса, це рішення зменшить ризик зіткнення з загрозами: "Якщо ми зменшимо кількість людей, ми одночасно зменшимо загрози".

Крім того, транспортні засоби з вантажем не проїжджають через прикордонний пункт пропуску Тверечь, а через Шумськ проходять лише вантажівки до 3,5 тонн.

Голова комітету Сейму з національної безпеки і оборони (НСГК) Лаурінас Кастюнас також заявив, що з найманцями ПВК Вагнера в Білорусі закриття деяких литовських прикордонних пунктів є лише питанням часу.

"Я завжди говорив, що це (закриття кордону з Білоруссю – БНС) може бути варіантом, що ми можемо це зробити. Насправді я хочу сказати, що НСГК ще пару місяців тому прийняла таке рекомендаційне рішення подумати про закриття певних прикордонних пунктів. Це обов'язково буде зроблено. Можливо, але якщо ми просто побачимо, що ситуація погіршується, також буде прийнято рішення про повне закриття кордону", - сказав Касчюнас.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу

25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь.

У Білорусі виявили ще одну локацію приватної військової компанії Вагнера поблизу Осиповичів, найманці використовують склади.

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.