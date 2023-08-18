Про це повідомив депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

"Процеси тривають. Із закриттям прикордонних переходів, поруч з'являються перші укріплення та елементи протидії незаконному переміщенню. До вашої уваги - укріплення на закритому прикордонному пункті пропуску "Шумскас", - написав він.

За його словами, у Литві облаштують 19 парків, де зберігатимуть засоби протидії незаконному переміщенню та елементи фортифікації: їх використовуватимуть для того, "щоб зупинити ворога у разі потреби". Перший такий парк з'явиться восени 2023 року, а реалізація всього проєкту займе рік.

"Позитивним моментом є те, що ми всі згодні з тим, що треба діяти вже зараз. Тобто, ми повинні придбати засоби, розподілити їх і інтегрувати в наші оборонні плани до того, як ворог спробує перетнути наш державний кордон. Я впевнений, що ми будемо швидко рухатися вперед і що Литва ще раз доведе, що вона є відповідальним і надійним союзником, який не лише шукає внеску інших у зміцнення національної безпеки, але й послідовно і проактивно дбає про неї сам", - наголосив Кащюнас.

Що відомо про закриття Литвою пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами.

Того ж дня керівник Литовської державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Оскільки можливі провокації розглядається збільшення правоохоронців на кордоні.

16 серпня на засіданні литовського уряду було прийнято рішення з 18 серпня тимчасово закрити два пункти пропуску з Білоруссю. Після припинення проїзду через прикордонні пункти пропуску Шумськ і Тверечь, співробітники контролю будуть переведені до іншого КПП, а транспортні потоки будуть спрямовані на Мідники, який пройшов реконструкцію та оснащений рентген-контрольною системою.