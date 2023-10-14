Латвія обмежила польоти на кордоні з Білоруссю
Державне агентство цивільної авіації затвердило обмеження повітряного простору поблизу латвійсько-білоруського кордону з 16 жовтня до кінця року, щоб забезпечити безперешкодне виконання завдань національних збройних сил
Про це повідомляє Delfi.
Державне агентство цивільної авіації (CAA) затвердило введення значних обмежень повітряного простору поблизу латвійсько-білоруського кордону з 16 жовтня до кінця цього року.
Обмеження повітряного простору набувають чинності опівночі 16 жовтня і діятимуть до кінця поточного року. Вони поширюються на територію від Лаудера на російському кордоні до Медуме на литовському кордоні, включно з такими населеними пунктами, як Дагда, Краслава і частина Даугавпілса. Обмеження вводяться від землі до висоти 2895 метрів.
Обмеження необхідні для забезпечення безперешкодного виконання завдань національних збройних сил (НЗС), пов'язаних з використанням пілотованої авіації та безпілотних літальних апаратів у районі латвійсько-білоруського кордону.
Безпілотним літальним апаратам, або дронам, не пов'язаним з НЗС, заборонено використовувати повітряний простір без дозволу на польоти.
- Напередодні уряд Латвії ухвалив закрити контрольно-пропускні пункти Вієнтулі та Педедзе на кордоні з РФ.
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