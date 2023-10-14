Латвія обмежила польоти на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє Delfi.

Державне агентство цивільної авіації (CAA) затвердило введення значних обмежень повітряного простору поблизу латвійсько-білоруського кордону з 16 жовтня до кінця цього року.

Обмеження повітряного простору набувають чинності опівночі 16 жовтня і діятимуть до кінця поточного року. Вони поширюються на територію від Лаудера на російському кордоні до Медуме на литовському кордоні, включно з такими населеними пунктами, як Дагда, Краслава і частина Даугавпілса. Обмеження вводяться від землі до висоти 2895 метрів.

Обмеження необхідні для забезпечення безперешкодного виконання завдань національних збройних сил (НЗС), пов'язаних з використанням пілотованої авіації та безпілотних літальних апаратів у районі латвійсько-білоруського кордону.

Безпілотним літальним апаратам, або дронам, не пов'язаним з НЗС, заборонено використовувати повітряний простір без дозволу на польоти.