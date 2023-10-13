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Латвія закриває КПП на кордоні з РФ, який Кремль визначив пунктом в'їзду українців

13 жовтня, 2023 п'ятниця
07:23
Війна з Росією Латвія

Уряд Латвії ухвалив закрити контрольно-пропускні пункти Вієнтулі та Педедзе на кордоні з РФ

Про це повідомляє латвійське видання LSM.

Таке рішення уряд країни ухвалив у зв'язку з тим, що РФ визначила Лудонку в Псковській області (Вієнтулі з боку Латвії) та Шереметьєво в Москві єдиними пунктами перетину кордону, через які з 16 жовтня можуть в'їжджати українці.

Уряд Латвії побоюється, що через рішення РФ на кордоні могли би виникнути кількаденні черги, загрози громадському порядку та держбезпеці.

"За тієї статистики, що ми знаємо щодо Фінляндії, Норвегії, Польщі, Естонії, Латвії, той загальний обсяг, який ми маємо, абсолютно неминуче призведе до таких умов, і ми просто не можемо цього допустити", - заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс.

Раніше сухопутний потік громадян України з ЄС проходив через майже 30 пунктів перетину кордону. Після вступу в дію рішення РФ цей потік мав би йти через найменший КПП - Вієнтулі.

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"Зараз кордон у пункті пропуску Вієнтулі перетинають у середньому 500-600 осіб. У напрямку Латвії – від 150 до 200, у напрямку Росії – від 250 до 300. Із цього загального потоку у бік Латвії прямує приблизно 50 українців на день, у бік Росії — близько 60", - сказав аступник начальника Виляцького управління Державної прикордонної охорони Алдіс Станіславскіс.

Мер латвійського Балві Сергій Максимов вважає, що якщо пункт Вієнтулі не закрити, то у Балвському, Алуксненському та Лудському краях треба було б оголошувати надзвичайну ситуацію.

"Найбільші ризики, які ми бачимо, — масові заворушення, які можуть статися. Зараз, щоб перетнути латвійсько-російський кордон, треба розраховувати на добу-півтори. Якщо ситуація погіршуватиметься, навіть дві-три доби. Ми тільки можемо уявити емоційний стан цих людей. Люди, можливо, стануть більш нервозними та конфліктні ситуації можуть створюватися", - сказав Максимов.

За даними прикордонників, які наводить видання, цьогоріч громадяни України в'їжджали до РФ через сухопутні прикордонні переходи в середньому близько 6 тис. разів на місяць: мінімум 5,5 тис., максимум — 7,4 (тобто, приблизно 200 перетинів у день).

На Вієнтулі з середини року припадало від третини до близько 40% цього потоку. У жовтні через Вієнтулі громадяни України в'їхали до РФ 892 рази.

Естонські прикордонники повідомили виданню, що щодня в РФ через Естонію в'їжджають у середньому 127 громадян України, у тому числі вісім неповнолітніх (дані з початку вересня по 10 жовтня включно). Кількість перетину кордону в напрямку РФ громадянами України збільшилася в середині року: якщо з січня до травня вона поступово зростала з 1,8 до 3 тис., то у червні сягнула 4,7 тис. і відтоді повільно знижувалася.

КПП Вієнтулі та Педедзе закривають з 16 жовтня.

  • Раніше Латвія закрила КПП Сілене на кордоні з Білоруссю, залишивши працювати КПП Патернієки.
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