Як українцям повернутися додому через пункт пропуску на кордоні з РФ: пояснення ДПСУ

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він нагадав, що всі пункти пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю зачинені за рішенням уряду.

"Звісно, ми розуміємо, що через війну, яку Росія розв'язала проти України, і в перші місяці, і зараз громадяни України змушені виїжджати до Росії, аби потім повернутися на підконтрольну Україні територію", - сказав Демченко й наголосив, що влада робить усе, аби люди могли повернутися додому.

За його словами, українці повертаються на Батьківщину через пункт пропуску "Покровка" на Сумщині, і наші прикордонники не відмовляють у перетині кордону жодному громадянину, навіть якщо в нього немає із собою всіх необхідних документів.

Будь-який документ, який засвідчує, що людина – громадянин України, дає право в'їзду, наголосив Демченко.

"Зараз ми фіксуємо, що в напрямку Сумщини, до пункту пропуску "Покровка" прибуває близько 100-150 громадян України, які слідують із території Росії. І всім їм забезпечується надалі перевезення від кордону до більш безпечного місця", - сказав речник ДПСУ.

Він підкреслив, що прикордонники готові прийняти наших громадян у будь-який день і в будь-яку годину навіть за межами пункту пропуску "Покровка". Наприклад, якщо люди попросяться на в'їзд із території, що межує з Харківщиною чи Чернігівщиною.