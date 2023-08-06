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На кордоні Сумської області з Росією запрацював гуманітарний коридор Колотилівка — Покровка

6 серпня, 2023 неділя
17:52
Війна з Росією евакуація

Українці, які евакуйовуються з окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна)

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними Мінреінтеграції, в Сумській області поновив роботу гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка.

"Від вчорашнього дня, пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу", - зазначили в міністерстві.

Зазначається, що на українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати та дістатися до Сум або інших міст України.

  • 5 серпня російська окупаційна армія у суботу, 5 серпня, обстріляла Новослобідську громаду Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік.
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