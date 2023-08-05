Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по Новослобідській громаді на Сумщині, є загиблий
Оновлено

Росіяни вдарили по Новослобідській громаді на Сумщині, є загиблий

5 серпня, 2023 субота
19:26
Війна з Росією

Російська окупаційна армія у суботу, 5 серпня, обстріляла Новослобідську громаду Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Зазначається, що російська армія обстріляла з мінометів Новослобідську громаду Конотопського району близько 14:30. Внаслідок ворожої атаки загинув 61-річний житель села Манухівка, який перебував на власному подвір'ї. 

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).", - йдеться у повідомленні. 

  • У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
  • 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України.
  • 14 липня заступник Сумської районної адміністрації Володимир Біцак в етері Еспресо розповів, що вже складаються списки людей, які бажають евакуюватись з прикордонних громад Сумщини через постійні обстріли з території РФ.
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
5 серпня, 2023 субота
Британська розвідка розповіла про важливу роль, яку відіграв корабель "Оленегорский горняк" для Чорноморського флоту РФ
військовий переворот у Нігері
5 серпня, 2023 субота
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
Володимир Огризко
5 серпня, 2023 субота
Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
5 серпня
19:35
термінова новина
Росія випустила у напрямку Старокостянтинова кілька серій ракет. Спрацювало ППО
19:19
застосунок Дія
На порталі Дія тимчасово не працюватимуть деякі послуги. Подробиці
19:11
Ексклюзив
Марк Фейгін
Забрали базу та зброю: Фейгін про ліквідацію ПВК Вагнера в РФ
18:59
МЗС України
Близько 50% українських дипломатів не повертаються з-за кордону, - "Дзеркало тижня"
18:25
заворушення у Нью-Йорку
У Нью-Йорку спалахнули заворушення через те, що популярний стример пообіцяв безкоштовно роздавати ігрові приставки
18:03
OPINION
Орест Сохар
Макрон проти Пригожина
18:00
Ексклюзив
Мирослав Чех
Брехня на рівному місці: польський політик про вплив українського зерна та продуктів на розбалансованість ринку Польщі
17:53
Болгарія та США розпочали спільні навчання військово-повітряних сил
17:53
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін розповів, як росіяни реагують на дрони в Москві
17:12
Крим
Окупанти заявили про знищення українського морського дрона поблизу Севастополя
16:40
Live
Саудівська Аравія
У Саудівській Аравії розпочався саміт для обговорення української Формули миру. Текстовий онлайн
16:37
вражий щоденник
На окупованих територіях старшокласникам роздають щоденники з гербом РФ і текстом присяги, - ЗМІ
16:19
Огляд
Усик - конкурент Зеленського? Ярмоленко запалює в УПЛ, а збірна втрачає лідерку за рік до Олімпіади: огляд українського спорту за тиждень
16:01
водойма
В Україні кількість потопельників зросла на 20%, - МВС
16:00
OPINION
Петро Олещук
Поляки мають без розмов збивати ворожі гвинтокрили
15:56
Оновлено
На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії
У Грузії кількість загиблих через зсув зросла до 14. Серед них журналістка з України
15:39
Ексклюзив
Мирослав Чех
Польський політик Мирослав Чех: У виборчій кампанії в Польщі під роздачу потрапила Україна
15:25
електроенергія
Потужність української електрогенерації збільшилася на тисячу мегават
15:23
штучний інтелект
Вчені навчили штучний інтелект попереджати про майбутні пандемії
15:15
Оновлено
Авіація РФ
Білорусь покинули 11 бойових гелікоптерів та 9 винищувачів РФ, - Гаюн
15:14
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: скільки коштують долар та євро
15:03
Ексклюзив
російський військовий корабель
У Силах оборони назвали причини відсутності ракетоносіїв РФ у Чорному та Азовському морях
14:50
Погода в Україні
Грозові зливи, штормовий вітер та спека до +40°C: синоптик Наталка Діденко про погоду 6 серпня
14:34
вибори днр
Готуються до "виборів" у Мелітополі: Окупанти завозять росіян та не випускають жителів з міста
14:09
Ураження струмом
На Дніпропетровщині від удару струмом загинув водій екскаватору
14:09
Російське судно
Не лише Новоросійськ: Україна оголосила про загрозу російським портам у Чорному морі
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
Атака на російський танкер: українці перехопили ініціативу у морі
14:01
пшениця зерно
Вкрадене українське зерно окупанти вивозять через порти у Криму
13:57
лісові пожежі ліс пожежа
На Джарилгачі протягом 5 днів палає цінна степова частина
13:53
Ексклюзив
Марк Фейгін
Виклик Москві: Фейгін про обговорення Формули миру Зеленського в Саудівській Аравії
13:43
Секретар РНБО Олексій Данілов
"Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї": Данілов про атаки дронів на РФ
13:21
мотоцикл
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт для протидії гучним "гонщикам" у містах
13:12
Сергій Шойгу
У Росії стверджують, що Шойгу нібито побував на території України
13:05
Антарктида у кольорах Барбі
Українські полярники показали Антарктиду у рожевих кольорах
12:29
ДТП на Одещині
На Одещині сталася смертельна ДТП: загинув водій, пасажирку госпіталізували
12:11
У Києві затримали начальника Голосіївського військкомату
Продавав "непридатність" за 10 тис. доларів: у Києві затримали начальника Голосіївського військкомату
12:07
OPINION
Віктор Таран
Воювати будуть усі
12:03
У Японії зламали урядову пошту: підозрюють китайських хакерів
11:55
Херсонщина
Росіяни вранці били артилерією по Херсонщині: є поранений і травмовані
11:47
Міноборони затвердило польову форму для жінок
Вперше в Україні: Міноборони затвердило літню польову форму для жінок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV