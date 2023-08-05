Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що російська армія обстріляла з мінометів Новослобідську громаду Конотопського району близько 14:30. Внаслідок ворожої атаки загинув 61-річний житель села Манухівка, який перебував на власному подвір'ї.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).", - йдеться у повідомленні.