Росіяни вдарили по Новослобідській громаді на Сумщині, є загиблий
Російська окупаційна армія у суботу, 5 серпня, обстріляла Новослобідську громаду Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що російська армія обстріляла з мінометів Новослобідську громаду Конотопського району близько 14:30. Внаслідок ворожої атаки загинув 61-річний житель села Манухівка, який перебував на власному подвір'ї.
"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).", - йдеться у повідомленні.
- У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
- 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України.
- 14 липня заступник Сумської районної адміністрації Володимир Біцак в етері Еспресо розповів, що вже складаються списки людей, які бажають евакуюватись з прикордонних громад Сумщини через постійні обстріли з території РФ.
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