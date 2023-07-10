Сумська ОВА ухвалила рішення евакуювати жителів прикордоння

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

За даними влади, кількість артобстрілів прикордонних територій області значно зросла.

"Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області", - розповіли в ОВА.

Також на цих територіях фіксують активність ворожих ДРГ.

"Перебування у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку", - пояснили в ОВА.

З огляду на загрозу життям мирних мешканців влада готується евакуювати мешканців прикордоння.

"Усі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій і взаємодії усіх служб, в першу чергу, місцевих органів влади та військових, відпрацьовані. Евакуація буде проводитися з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку. Евакуація розпочнеться тільки після того, як кожній родині, кожному жителю прикордоння буде роз’яснено їхні права, забезпечені необхідні засоби й ресурси, а також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення", - йдеться у повідомленні ОВА,