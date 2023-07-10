Сумська ОВА ухвалила рішення евакуювати жителів прикордоння
Влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
За даними влади, кількість артобстрілів прикордонних територій області значно зросла.
"Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області", - розповіли в ОВА.
Також на цих територіях фіксують активність ворожих ДРГ.
"Перебування у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку", - пояснили в ОВА.
З огляду на загрозу життям мирних мешканців влада готується евакуювати мешканців прикордоння.
"Усі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій і взаємодії усіх служб, в першу чергу, місцевих органів влади та військових, відпрацьовані. Евакуація буде проводитися з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку. Евакуація розпочнеться тільки після того, як кожній родині, кожному жителю прикордоння буде роз’яснено їхні права, забезпечені необхідні засоби й ресурси, а також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення", - йдеться у повідомленні ОВА,
- У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
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