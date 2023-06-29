Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.

"Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати", - додав Наєв.

Генерал наголосив, що у влади алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Виїзд цивільного населення дасть змогу Силам оборони ефективніше протидіяти окупантам.