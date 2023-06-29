"Ворог атакує з незрозумілою наполегливістю": Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися
Прикордоння Сумщини потерпає від постійних обстрілів з боку ворога. Абсолютну більшість жертв складають цивільні, тому людям варто якнайшвидше евакуюватися
Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
"Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати", - додав Наєв.
Генерал наголосив, що у влади алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Виїзд цивільного населення дасть змогу Силам оборони ефективніше протидіяти окупантам.
- За даними Генштабу, цієї ночі ворог здійснив 3 мінометні обстріли Сумщини. Під обстріли потрапили Зноб-Новгородська, Юнаківська та Середино-Будська громади.
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