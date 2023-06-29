Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: російські військові протягом доби завдали 4 обстріли з мінометів та артилерії по території Новгород-Сіверського району.

Сумщина: ворог протягом ночі на ранку здійснив 3 мінометні обстріли. Завдав удару по Зноб-Новгородській, Юнаківській, Середино-Будській громадах.

Протягом дня, 28 червня, росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Під снарядами опинилися Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади.

Запорізька: вночі ворог атакував ракетами околиці обласного центру, авіацією та двічі з РСЗВ вдарив по Левадному, а також здійснив 67 артилерійських ударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Ольгівському, Гуляйпільському, Лугівському, Білогір'ю, Малій Токмачці, Полтавці, Малинівці, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Рівнопіллю, Жереб'янкам та П'ятихаткам.

Під час артилерійського обстрілу Оріхова поранення отримала 62-річна жінка. Станом на 9:00 надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, закладу освіти.

Дніпропетровщина: російські терористи протягом доби завдали два удари по Нікопольщині. З важкої артилерії ворог влучив по Нікополю та Мирівській громаді.

Пізно ввечері російська армія вдарила по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Ворог знову цілив з важкої артилерії.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав удару ракетами С-300 по м. Чугуїв. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Вчора ворог обстріляв з РСЗВ "Ураган" село Курилівка Куп'янського району. Зафіксовані влучання у подвір’я приватних домоволодінь. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї. Минулої доби внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло 3 особи – чоловіки 45-ти, 48-ми та 57-ми років

За добу на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

Луганщина: минулої доби ворог вдарив по Невському, Макіївці та Нововодяному. Зафіксовано пошкодження житлових будинків. За добу противник здійснив 123 обстріли й випустив 544 снаряди.

Донеччина: росіяни за добу обстріляли 12 населених пунктів. Пошкоджено 8 житлових будинків, з них 2 – багатоквартирних, ЛЕП, будівлю банку.

За добу на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули 4 людини, ще 2 отримали поранення.

Миколаївщина: протягом дня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Минулої доби ворожі удари було зафіксовано по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 64 обстріли, з них 3 по Херсону. Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області.

В області під час виконання польових робіт на російській міні підірвався комбайн. Через детонацію вибухівки двоє чоловіків, 41 та 36 років, отримали поранення.