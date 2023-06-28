Про це 28 червня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку російські окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли с. Курилівка Куп'янського району. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї. Зараз медики борються за її життя", - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни напередодні завдали удару по село Тимофіївка Богодухівського району. Зазначається, що десятком ворожих мін пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.

Також російські війська обстріляли село Вовчанські Хутори Харківської області. Загинули троє чоловіків 48, 45 та 57 років, які знаходилися біля своїх будинків.

Інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби.