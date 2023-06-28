Росіяни вдруге вдарили по Харківщині: загинули 3 людини, також поранена літня жінка
Зранку, 28 червня, російські терористи вкотре вдарили по мирному населенню. Окупанти гатили з РСЗВ "Ураган" по Куп'янському району на Харківщині, важко поранена 70-річна жінка. Також окупанти вдруге вдарили по регіону, загинули три людини
Про це 28 червня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні зранку російські окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли с. Курилівка Куп'янського району. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї. Зараз медики борються за її життя", - йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни напередодні завдали удару по село Тимофіївка Богодухівського району. Зазначається, що десятком ворожих мін пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.
Також російські війська обстріляли село Вовчанські Хутори Харківської області. Загинули троє чоловіків 48, 45 та 57 років, які знаходилися біля своїх будинків.
Інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
- У вівторок, 27 червня, під час повітряної тривоги російська армія двічі обстріляла Полтавську область. У Кременчуцькому районі поранення дістала дитина.
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