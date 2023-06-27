РФ атакувала Полтавщину ракетами X-22, у Кременчуцькому районі є влучання у дачний кооператив
У вівторок, 27 червня, під час повітряної тривоги російська армія двічі обстріляла Полтавську область
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Російські окупанти обстріляли Кременчук ракетою Х-22.
"Рік тому така ж ракета у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла. Власне, рік потому знову б'ють цією ж ракетою і знову в напрямку Кременчука", - сказав військовий.
Ігнат наголосив, що бомбардувальники Ту-22м3 злетіли з російського аеродрому. Саме вони є носіями ракет Х-22.
Мінімум два літаки було помічено українськими військовими у повітряному просторі Росії та мінімум дві ракети було зафіксовано під час атаки.
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав, що є влучання у дачний кооператив Кременчуцького району.
"Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано", - пише голова області.
Під час повітряної тривоги на Полтавщині місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибухів в місті Кременчук.
Водночас голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін попередив про ракетну загрозу і закликав жителів пройти в укриття.
- Рівно рік тому 27 червня росіяни завдали ракетного удару по кременчуцькому ТЦ "Амстор". Тоді загинули понад 20 людей. Під час атаки у торговому центрі перебували близько тисячі людей.
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