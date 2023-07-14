Евакуація громадян Сумщини з прикордонних громад буде проводитись у межах області, - заступник райадміністрації Біцак
Заступник Сумської районної адміністрації Володимир Біцак розповів, що зараз складаються списки людей, які бажають евакуюватись з прикордонних громад Сумщини через постійні обстріли з території РФ
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Складаються списки людей, які бажають евакуюватись з прикордонних громад Сумщини. Ми також долучаємось до цього процесу. До списку вносяться дані про їхнє майно та худобу. Все це потрібно, щоб визначити куди саме евакуювати людей. Якщо в родини є худоба, то це приватні будинки, якщо немає, то багатоквартирні будинки", - розповів Біцак.
Заступник Сумської районної адміністрації наголосив, що евакуація відбуватиметься в межах області
"Евакуація буде проходити організовано та без паніки. Бо після оголошення про евакуацію люди почали говорити різні речі, в тому числі й про загрозу повторного наступу. Хочу наголосити, що евакуація з прикордонних громад є запланованими діями влади для безпеки громадян. Адже ледь не щодня ці території піддаються обстрілам з території РФ. Також хочу наголосити, що евакуація буде здійснена в межах Сумської області", - додав він.
- У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
- 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України
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