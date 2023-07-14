Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Складаються списки людей, які бажають евакуюватись з прикордонних громад Сумщини. Ми також долучаємось до цього процесу. До списку вносяться дані про їхнє майно та худобу. Все це потрібно, щоб визначити куди саме евакуювати людей. Якщо в родини є худоба, то це приватні будинки, якщо немає, то багатоквартирні будинки", - розповів Біцак.

Заступник Сумської районної адміністрації наголосив, що евакуація відбуватиметься в межах області

"Евакуація буде проходити організовано та без паніки. Бо після оголошення про евакуацію люди почали говорити різні речі, в тому числі й про загрозу повторного наступу. Хочу наголосити, що евакуація з прикордонних громад є запланованими діями влади для безпеки громадян. Адже ледь не щодня ці території піддаються обстрілам з території РФ. Також хочу наголосити, що евакуація буде здійснена в межах Сумської області", - додав він.