Латвія закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю
Латвія закриває контрольно-пропускний пункт "Сілене" на кордоні з Білоруссю, але залишає функціонувати ще один КПП у звичному режимі
Про це повідомляє латвійське видання Rus.Lsm.Iv.
Призупинення роботи контрольно-пропускного пункту є наслідокм нелегальної міграцієї з території Білорусі.
Працювати на латвійсько-білоруському кордоні залишається КПП "Патернієки" - через нього здійснюють вантажні перевезення та пропуск людей.
Міністр внутрішніх справ країни Ріхард Козловскіс зазначив, що закриття КПП "Сілене" дозволить перекинути військових прикордонників для охорони так званого зеленого кордону.
12 вересня начальник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс запропонував закрити КПП у Сілені, щоб запобігти спробам нелегального перетину державного кордону, тому що впродовж 6 діб було виявлено 894 спроби незаконного проникнення на територію Латвії.
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