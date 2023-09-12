Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю: відкритим лишиться один
Дачальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс пропонує уряду закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів
Про це повідомляє Rus.LSM.
Зазначається, що за останній тиждень кількість спроб нелегального перетину кордону Латвії з боку Республіки Білорусь значно зросла. Через це начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс пропонує уряду закрити прикордонний пункт у Сілені. Відкритим лишиться лише один прикордонний пункт – у Патернієкі.
Пуятс зазначив, що ситуація минулого тижня видалася, "напевно, найнапруженішою за всі три роки починаючи з 2021-го". За його словами, за тиждень незаконно перетнути кордон з Латвією намагалися 892 персон, не враховуючи тих, кому могло пощастити, і їх не спіймали — хоч на охорону кордону та кинуто великі кадрові ресурси самої Прикордонної охорони, Національних збройних сил та Держполіції.
Очільник Держприкордонохорони наголосив, що Латвія для організаторів потоку нелегалів, які прагнуть проникнути в ЄС — зараз мета номер один: очевидно, режиму Олександра Лукашенка було поставлене таке завдання направити тиск нелегальної міграції саме сюди.
Якщо ситуація не покращиться, наступним кроком стане повне закриття кордону з Білоруссю.
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Ввечері, 9 вересня, прикордонна служба Польщі повідомила про те, що сім невідомих людей, одягнених у маски та білоруську форму, здійснили напад на польських прикордонників.
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