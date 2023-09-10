Польських прикордонників закидали камінням 7 невідомих людей у білоруській формі
Ввечері 9 вересня сім невідомих людей, одягнених у маски та білоруську форму, здійснили напад на польських прикордонників
Про це повідомила прикордонна служба Польщі.
Зазначається, що невідомі закидали прикордонників камінням. Вони перебували з боку білоруського кордону.
Крім цього, у нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.
Також у пресслужбі зазначили, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей. Також у тому числі були 9 громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.
- Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що озброєний білоруський прикордонник пиляв отвір у паркані на території Польщі. Побачивши своїх польських колег він утік.
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