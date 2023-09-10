Польських прикордонників закидали камінням 7 невідомих людей у білоруській формі

Про це повідомила прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що невідомі закидали прикордонників камінням. Вони перебували з боку білоруського кордону.

Крім цього, у нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.

Також у пресслужбі зазначили, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей. Також у тому числі були 9 громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.