Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі

Про це інформує RMF24.

На польсько-білоруському кордоні системи нагляду зафіксували, як особа у формі, балаклаві та зі зброєю проникла на територію Польщі біля села Дубичі Церковні, намагаючись випиляти дірку у паркані. Коли до місця прибув патруль, білоруський вояк втік.

Повідомляється, що йому не вдалося виконати плани до кінця, тому паркан був трохи пошкоджений. Невідомо, чи діяв солдат один.

У зв'язку з тим, що паркан перебуває вже на польській стороні кордону, офіцери склали рапорт про в'їзд солдата на польську територію. Триває слідство.

За даними відомства, це перший підтверджений випадок, коли білоруський солдат намагався розпиляти паркан. Раніше подібне фіксували кілька разів, але з боку людей у цивільному одязі – ймовірно, також переодягнених прикордонників Білорусі.