На кордоні з Білорусією група мігрантів напала на польського прикордонника
У понеділок, 3 червня, група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напали на прикордонника
Про це повідомляє RMF24.
За інформацією прикордонної служби Польщі, мігранти вдарили прикордонника гілкою по голові, унаслідок чого його було госпіталізовано.
"Поранений офіцер перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує", - заявила речниця Підляського відділу Прикордонної служби в Білостоці майор Катажина Зданович.
За її словами, близько 4 години ранку група з десяти агресивно налаштованих людей на ділянці кордону, захищеній сталевим загородженням, закидала польські служби камінням, товстими гілками, а деякі з них також застосували газовий балончик. Один з прикордонників, який втрутився, отримав удар гілкою по голові, отримавши травму в області очей.
Згідно зі статистикою Держприкордонслужби, кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі від початку травня склала приблизно 7,5 тисяч, тоді як у квітні їх було майже 3,4 тисячі. З початку року таких спроб було майже 17 тисяч.
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував запуск інформаційної кампанії в країнах, з яких походять мігранти, що намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.
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