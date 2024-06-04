На кордоні з Білорусією група мігрантів напала на польського прикордонника

Про це повідомляє RMF24.

За інформацією прикордонної служби Польщі, мігранти вдарили прикордонника гілкою по голові, унаслідок чого його було госпіталізовано.

"Поранений офіцер перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує", - заявила речниця Підляського відділу Прикордонної служби в Білостоці майор Катажина Зданович.

За її словами, близько 4 години ранку група з десяти агресивно налаштованих людей на ділянці кордону, захищеній сталевим загородженням, закидала польські служби камінням, товстими гілками, а деякі з них також застосували газовий балончик. Один з прикордонників, який втрутився, отримав удар гілкою по голові, отримавши травму в області очей.

Згідно зі статистикою Держприкордонслужби, кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі від початку травня склала приблизно 7,5 тисяч, тоді як у квітні їх було майже 3,4 тисячі. З початку року таких спроб було майже 17 тисяч.