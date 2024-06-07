Польські поліцейські, які працюють на кордоні з Білоруссю, носитимуть із собою вогнепальну зброю
У Польщі співробітників превентивної поліції, які чергують на польсько-білоруському кордоні, зобов'язали носити особисту зброю у зв'язку із загостренням ситуації з мігрантами
Про це інформує RMF FM.
Як зазначили у виданні, причиною такого рішення стало почастішання нападів мігрантів на польських поліцейських і штурмів кордону.
За словами речниці Головного управління Національної поліції Катажини Новак, у зв'язку з цим, "було прийнято рішення, що короткоствольна вогнепальна зброя повинна бути в кобурі". Вона додала, що така можливість передбачена положеннями закону про заходи прямого примусу.
Так, з вівторка, відколи превентивні підрозділи вийшли на прикордонну смугу біля Біловежі, щодня відбувалося по два напади, під час яких групи з декількох десятків мігрантів намагалися закидати каменями та палками польських прикордонників.
Як стверджує Новак, рішення про застосування прямих примусових заходів залежить від обставин. Вона зазначила, що окрім вогнепальної зброї, у розпорядженні поліцейських на кордоні також є ручні газові та перцеві балончики, гладкоствольна зброя, водомети, світлошумові гранати й так звані гігантофони.
"Прямі заходи примусу застосовуються відповідно до закону та градації заходів. Наша мета - використовувати заходи від найм'якших до найрадикальніших. Їх застосування має на меті, по-перше, закликати людей до певної поведінки, по-друге, відновити правопорядок, можливо, знешкодити", - пояснила речниця, підкресливши, що вогнепальна зброя є крайнім заходом.
Що відбувається на польсько-білоруському кордоні
28 травня іноземець-нелегал поранив ножем польського військового на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі заявив, що посилить захист кордону.
У зв'язку з цим, 29 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Це сталося після нещодавнього нападу мігрантів з ножем на польського прикордонника.
3 червня група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напала на прикордонника.
4 червня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував запуск інформаційної кампанії в країнах, з яких походять мігранти, що намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.
6 червня стало відомо, що польський військовий, на якого 28 травня напала група мігрантів на білоруському кордоні, помер у лікарні.
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