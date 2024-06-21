Біля кордонів України та Польщі: Білорусь почала раптову перевірку готовності військових частин

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Зазначається, що до перевірки залучать військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

"На першому етапі будуть відпрацьовані питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх з інженерного погляду, організації охорони та оборони, заступу на бойове чергування", - йдеться у повідомленні.

Для проведення перевірки будуть задіяні полігони та ділянки місцевості у Брестській та Гомельській областях.