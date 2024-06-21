Біля кордонів України та Польщі: Білорусь почала раптову перевірку готовності військових частин
У п'ятницю, 21 червня, Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі
Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.
Зазначається, що до перевірки залучать військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.
"На першому етапі будуть відпрацьовані питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх з інженерного погляду, організації охорони та оборони, заступу на бойове чергування", - йдеться у повідомленні.
Для проведення перевірки будуть задіяні полігони та ділянки місцевості у Брестській та Гомельській областях.
- Білоруські прикордонники заявили, мовляв, у прикордонні фіксують збільшення угруповання українських військових і техніки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.37 Купівля 40.37Продаж 40.89
- EUR Купівля 43.31Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе